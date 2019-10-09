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09.10.2019 - 16:29 |

Barış Pınarı Harekatı nedir? Harekat nereye yapılıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını Twitter'dan duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir." diye belirtti. Bu gelişme sonrası "Barış Pınarı Harekatı nedir?" sorusu sorulmaya başlandı.

Barış Pınarı Harekatı nedir? Harekat nereye yapılıyor?

Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf etmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı başlatılacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika yaptığı açıklama ile harekatın başladığını belirtti.

Cumhurbakanı Erdoğan Twitter'da şu açıklamarda bulundu:

Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır.

Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

Barış Pınarı Harekatı ile,

Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız.

#BarışPınarıHarekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.

BARIŞ PINARI HAREKATI NEDİR?

Erdoğan'ın, “Barış Pınarları” ifadesini kullanması, olası operasyonun kod adı şeklinde yorumlandı. Erdoğan'ın “Barış Pınarları”nı özellikle çoğul belirtmesi de, olası operasyonun birden fazla noktadan başlayacağına işaret olarak değerlendirildi. Olası harekâtta, çıkarma yapılacak ilk bölgelerin, Tel Abyad, Resulayn ve Ayn el Arap (Kobani) olması bekleniyor.

 

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