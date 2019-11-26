‘Barış Pınarı tamamlandı’

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından basın toplantısı düzenlendi. MSB Basın ve Halka İlişkiler Şube Müdürü Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, Barış Pınarı Harekât alanında hayatın normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Aktop, şu ana kadar 2 binden fazla mayın ve EYP’nin bölgede etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Pençe operasyonlarına ilişkin bilgi veren Aktop, Pençe 1-2 operasyonlarında 90 teröristin, Pençe-3 Operasyonu’nda ise 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

‘Saldırılar azaldı’

Yeni askerlik sistemi kapsamında 1 Kasım’da işlemleri tamamlanan 10 bin 212 yedek astsubay adayının sınıf okullarına veya eğitim birliklerine sevk edildiğine değinen Aktop, Milli Savunma Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde şu ana kadar 680 bin 193 erbaş ve ere, “Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler” ile “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konularında eğitim verildiğini dile getirdi.

Toplantıda, gazetecilerin gündemine ilişkin sorularını yanıtlayan güvenlik kaynakları, Rusya ile yapılan ortak devriyerlerde araçlara yönelik saldırılara ilişkin, “Rus muhataplarla toplantılar yapılarak, gerekli tedbirlerin alınması için uyarılarda bulunuyoruz. Devriyelere yönelik provokasyonların git gide azaldığını söyleyebiliriz” dedi.

Barış Pınarı Harekât bölgesindeki Tel Abyad’ın güneyinde bulunan Ayn İsa’da, Suriye Milli Ordusu ile PKK/YPG-Rejim arasında çatışmaların yaşandığı hatırlatılması ve “TSK’nın Ayn İsa ve M4 yolu çevresinde operasyonu var mı?” sorusu üzerine güvenlik kaynakları, “Daha önce vurguladığımız gibi Barış Pınarı Harekâtımız bitti, tamamladık. Gelen saldırı ve tacizlere karşı meşru müdafaa kapsamında karşılık veriliyor. Mutabakata uyuyoruz” yanıtını verdi.

11. kara devriyesi yapıldı

Türk ve Rus askeri unsurları Fırat’ın doğusunda 11. kara devriyesini de dün gerçekleştirdi. Kamışlı-Derik hattındaki devriyeye, her iki taraftan dörder kara aracı ve İHA’lar katıldı. Devriye faaliyeti, 10 kilometre derinlikte ve 58 kilometre uzunluğundaki güzergâhta planlandığı şekilde tamamlandı.

Azez’de patlama: 2 kişi öldü

MSB’den yapılan açıklamada, “İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK/YPG bu kez de Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde yer alan Azez’deki masum sivilleri hedef aldı. Şehir merkezindeki otogarın önünde bombalı araç patlatan teröristler ilk bilgilere göre 2 kişiyi katlederken en az 3 masum sivili de ağır yaraladı” denildi.