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27.10.2019 - 07:50 | | SEYFETTİN ERSÖZ Şanlıurfa

Barış Pınarı’na özel arma

Barış Pınarı Harekâtı’nda görev alan askeri birlikler için özel armalar tasarlandı. Hazırlanan özel armaları sahadaki askerler üniformalarında taşıyacak

Barış Pınarı’na özel arma

Barış Pınarı Harekâtı’na katılan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli için özel armalar (patch) tasarlandı.

TSK’ya bugüne kadar 300’den fazla arma tasarlayan Ömer Erkmen, Barış Pınarı Harekâtı’nda hava gücünü oluşturan 132. Hançerler Filo ile 181. Pars Filo ve 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Tank Taburu için ayrı ayrı armalar dizayn etti.

Barış Pınarı’na özel arma



132. Hançerler Filo (Konya) için hazırlanan armada, Suriye’nin kuzeyine indirilmiş hançer ön plana çıkıyor. Erkmen, sosyal medya hesabından, bir savaş pilotunun Hançerler Filo için hazırlanan arma ile çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

181. Pars Filo (Diyarbakır) personeli için hazırlanan armada ise pençe atan bir Pars, F-16 ve Mustafa Kemal Atatürk resmedildi. Erkmen, harekâtın kara birliklerini de unutmadı. 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tank taburu için hazırlanan özel armada, stratejik önemi bulunan ve TSK tarafından bir bölümü kontrol altına alınan “M4 karayolu hatırası” vurgusu yapıldı.

Barış Pınarı’na özel arma



Erkmen, son olarak S-400 Filo Komutanlığı ve MİLGEM’in son gemisi Kınalıada’ya özel logo tasarlamıştı.

Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tünel kullanılamaz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriyede, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.
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