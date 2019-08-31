Barışın müziğine onlar can veriyor

Kapılarını hayatında müziğe yer vermek isteyen bütün çocuklara açan Barış İçin Müzik Vakfı, yedi bin çocuğu müzikle tanıştırdı. Yetenekli olsun olmasın tüm çocuklara kapıları açık olan vakfın hedefi 10 bin çocuğu müzikle tanıştırmak.



Müziğin birleştirici gücünden yola çıkan mimar Selim Baki’nin hayallerini gerçeğe dönüştürdüğü Barış İçin Müzik Vakfı’nın temelleri 2005 yılında atıldı. Girişim 2011 yılında Barış İçin Müzik Vakfı’na dönüştü. Vakfın en temel amacı mümkün olduğu kadar çok çocuğa müzik eğitimi olanağı sunmak ve barışın sesini müzikle duyurmak.



Kömürlükten sınıfa



Hayatlarında bir müzik aletine dokunmamış, klasik müzikle hiç tanışmamış, hiç konser izlememiş, yeteneği olsun ya da olmasın binlerce çocuk, vakfın çalışmaları sayesinde hem müziğe hem de hayata dair birçok şey öğrendi. Çocuklar vakfın içindeki atölyede kendi müzik aletlerini bile yapmaya başladı.

Vakfın çalışmaları ilk olarak Edirnekapı Ulubatlı Hasan İlköğretim Okulu’nun kullanılmayan kömürlüğünün renkli bir müzik atölyesine dönüşmesiyle başladı. 2005 yılında 15 öğrenciye solfej ve akordeon dersleriyle başlayan çalışmalar duyuldukça, çevre okullardan da talep geldi. Daha çok çocuğa ulaşmak için 2010 yılında yeni vakıf binası hayata geçirildi. Yeni binada çalışma kabinleri, solfej sınıfları, gösteri ve grup çalışma salonları, kütüphane bulunurken, 2013 yılına kadar vakıf atölyelerine devam eden çocuklar için 2 bin enstrüman alındı.



Vakıf, 2011 yılında dünyanın en önemli sosyal çalışmalarından biri olan Venezüella’da maestro Antonio Abreu’nun başlattığı “El Sistema” ile işbirliği yaptı. Dünyada klasik müzik adına gerçekleştirilen en önemli projeyi Türkiye’ye taşıyan vakıf, daha sonra Avrupa’daki 33 ülkeye ulaşarak “Sistema Europa”yı kurdu.

Bu sistem sayesinde öğrenciler dünyanın birçok ülkesinde yaşıtlarıyla bir araya gelme ve konser verme imkanına ulaştı. Vakıf çalışmalarına katılan çocuklar ve gençler; İtalya, İngiltere, Almanya olmak üzere dünyanın birçok yerinde festivallerde sahneye çıktı, Türkiye’deki birçok festivale ve etkinliğe katıldı. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ile aynı sahneyi paylaşan çocuklar, İstanbul Müzik Festivali’nde sahne aldı. Birçok ulusal ve uluslararası etkinlikte seslerini duyurdu.



‘Şu ana kadar 7 bin çocuğa ulaştık’



Vakfın kurucusu mimar Selim Baki, projenin çıkış noktası hakkında şunları anlattı: “Çok eskiden beri aklımda olan bir fikri hayata geçirdim. İnsanlar için iyi bir şey yapma isteği, sorumluluğu, müziğe olan inancım beni bu çalışmaları başlatmaya itti. İyi ki de yapmışım. Bu kadar çocuğa ulaşmak onlara müzikle dokunmak çok çok güzel. Şu ana kadar yedi bin çocuğa ulaştık hedefimiz daha büyüğüne ulaşmak. Geriye dönüp baktığımda o kadar çektiğimiz sıkıntıya zorluğa rağmen hiçbir zaman pişman olmadım. Bazen durup düşündüğümde sadece ‘Keşke şunu da yapsaydım daha iyi olurdu’ diye düşünüyorum.”



‘Herkes elini taşın altına sokmalı’





“Mümkün olduğu kadar fazla çocuğun sanatsal yaşama katılım hakkı önündeki engelleri kaldırarak barışın sesini müzik aracılığıyla duyurmayı istiyoruz. Yeteneği olsun olmasın bütün çocukların hayatlarına müzikle dokunmayı amaçlıyoruz” diyen vakfın kurucularından Dr. Yeliz Baki şunları söyledi: “Vakıf olarak 14 yılda yedi bin çocuğa dokunduk, hedefimiz 2020 yılında 10 bin çocuğa ulaşmak. 11’i yurt dışındaki festivaller olmak üzere 130 konser verdik, 60 bin dinleyiciye ulaştık. Müziği daha fazla çocuğa ulaştırmak için 2015’te İzmir, 2016’da Bursa ve İstanbul-Adalar birimleri katıldı.”



Fırsat eşitliği yaratmak, müziğin lüks olarak kalmaması için, herkesin müziğe dokunduğu ve birlikte ürettiği bir hayali gerçek yaptıklarını dile getiren Dr. Baki, “Daha çok çocuğa ulaşabilmek daha çok müzik yapabilmek için herkesin elini taşın altına sokmasını istiyoruz. Çalışmalarımız için desteğe ihtiyacımız var” dedi.