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28.08.2019 - 01:27| DHA

Bariyerlere çarptı, metrelerce sürüklendi! 1 ölü 2 yaralı

Tekirdağ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpmasıyla araçtan yola savrulan Yunus Demirtaş (21) öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Bariyerlere çarptı, metrelerce sürüklendi! 1 ölü 2 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Tekirdağ -İstanbul karayolunun Karaevli Mevkiinde meydana geldi. İstanbuldan Tekirdağ yönüne giden henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 41 NU 959 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. Yolun sağındaki çelik bariyerlere çarptıktan sonra takla atan otomobildeki üç kişiden Yunus Demirtaş, araçtan yola savruldu.

Bariyerlere çarptı, metrelerce sürüklendi 1 ölü 2 yaralı

Metrelerce sürüklenen Demirtaş, üst geçidin ayaklarına çarpıp hayatını kaybetti. Hurdaya dönen otomobilde sıkışıp ağır yaralanan Özcan B. ile Mert E. ise ihbar üzerine gelen sağlık, polis ve kaza kırım ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Demirtaş'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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