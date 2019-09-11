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11.09.2019 - 14:54| DHA

Başı, kestiği dal ile ağacın arasına sıkışınca öldü

Aksaray'da başı, kestiği dal ile ağacın aracına sıkışıp asılı kalan Yusuf Ülger (47), yaşamını yitirdi.

Başı, kestiği dal ile ağacın arasına sıkışınca öldü

Olay, saat 10.00 sıralarında Laleli Mahallesi 4417 Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Ülger, komşusu Senem Çığırcı'ya yardım etmek için bahçedeki kavak ağacına çıkıp motorlu testereyle dalları kesmeye başladı. Ülger'in kestiği dallardan biri düşerken kendisine çarptı. Dengesini kaybeden Ülger de düşerken, başı, kopan dal ile ağacın arasına sıkıştı. Asılı kalan Ülger'i fark eden komşuları, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Ülger, sıkıştığı yerden kurtarılıp indirdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ülger'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayı öğrenip gelen kardeşi Döndü Ülger ise ağacın yanında gözyaşı döktü. Ülger'in cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Rüzgar estiği için çıkmamasını söylediğini öne süren komşusu Senem Çığırcı, ''Oğlum çıkma rüzgar esiyor, dedim. O da, 'Senem yenge konuşma' dedi. Biz kahvaltı yaparken çıkmış. Sonra gelinim çağırdı, 'Anne, Yusuf ağabeyin kafası ağaca sıkışmış' dedi. Biz de itfaiye ve sağlık görevlilerini çağırdık'' diye konuştu.

 

 

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