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07.09.2019 - 06:58

Başkent'te yangın paniği! Kurtarılmayı böyle beklediler

Ankara'da bir apartmanın deposunda çıkan yangından yükselen dumanın binayı sarması nedeniyle mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Başkent'te yangın paniği! Kurtarılmayı böyle beklediler

Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi 608'inci Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın bodrum katındaki depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanın apartmana yayılması nedeniyle dışarı çıkamayan bina sakinleri, evlerinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği depodaki yangın kısa sürede söndürüldü.

Yoğun dumanın evlere de sızması nedeniyle apartman sakinleri pencere ve balkonlara çıktı. Mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince uzatılan yangın merdivenleriyle kurtarıldı.

Başkentte yangın paniği Kurtarılmayı böyle beklediler


Kuşlar kurtarılamadı

Apartmanın birinci katında oturan bir bina sakininin muhabbet kuşlarını dairesinde unuttuğunu söylemesi üzerine bir itfaiye eri eve girerek, kuşların kafesini dışarı çıkardı.

Bazı vatandaşlar, dumandan boğulan kafeste hareketsiz haldeki kuşları suni teneffüs yaparak yaşama döndürmeye çalıştı ancak bunda başarılı olamadı.

Dumandan etkilenen bazı bina sakinlerine de sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

 

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