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17.11.2019 - 09:44 | | İHA

Bastığı cam kırılınca 4. kattan düşen iş adamı yaralandı

Balmumcu’da bir danışmanlık şirketinin sahibi, havalandırma boşluğunda bastığı camın kırılması sonucu 4. kattan aşağıya düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Adamın çalışma arkadaşları ise şok geçirdi.

Bastığı cam kırılınca 4. kattan düşen iş adamı yaralandı

Olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Barbados Bulvarı üzerindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde binadaki bir danışmanlık şirketinin sahibi Mertol Tepecik 4. kattaki havalandırma boşluğuna girdi. Burada boşluğu kapatan cam parçasına basan Tepecik, camın kırılması sonucu dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.

Düştüğü yerde acılar içerisinde kıvranan adamın seslerini duyan çalışanlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, boşlukta sıkışan adamı kısa sürede kurtardı. Sedyeye alınarak binadan çıkartılan adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay nedeniyle çalışanlar bir süre şok geçirdi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bastığı cam kırılınca 4. kattan düşen iş adamı yaralandı

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