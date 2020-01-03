Bavulda kaçmış

Japonya’da Nissan otomotivin eski CEO’su, Lübnanlı Carlos Ghosn, 2018’de gelirini eksik bildirdiği suçlamasıyla tutuklanmıştı. Carlos Ghosn bir süre sonra 13.8 milyon dolarlık kefaletle bırakılıp, Tokyo’da ev hapsine alınmıştı. Ghosn’un 29 Aralık 2019’da Japonya’dan Lübnan’a kaçtığı ortaya çıkmıştı. Uluslararası medyada firari CEO’nun Lübnan’a İstanbul üzerinden, Atatürk Havalimanı’ndan aktarma yaparak kaçtığı yer almıştı.

Savcılık soruşturması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine soruşturma başlattı.İncelemede Carlos Ghosn’un, Japonya Osaka’dan Atatürk Havalimanı’na özel jetle geldiği belirlendi. 29 ve 30 Aralık’ta Osaka-İstanbul-Beyrut hattında, Atatürk Havalimanı’ndan yapılan iki uçuş şüpheli bulunarak incelemeye alındı. İlk uçuş, 29 Aralık’ta gerçekleşti. Osaka’dan kalkan TC-TSR kuyruk tescilli uzun menzilli iş jeti, Rusya üzerinden 29 Aralık’ta 05.15 sıralarında Atatürk Havalimanı’na indi. Uçak, Atatürk Havalimanı’nda hangara çekildi. İkinci uçuş ise 30 Aralık sabahı yapıldı. TC-RZA tescilli Bombardier Challenger 300 tipi iş jeti, 06.00 sıralarında Atatürk Havalimanı’ndan Beyrut’a gitmek üzere havalandı. Her iki özel uçağın yolcuları arasında Carlos Ghosn’un olduğu iddiaları incelemeye alındı. Japonya’dan gelen jette Ghosn’un kaydının yapılmadığı belirlendi.

Kontrbas değil

Ghosn’un Tokyo’da tutulduğu evden uzunluğu iki metreyi bulan bir kontrbas kutusu içinde çıkarıldığı öne sürülmüştü. Ancak 1.67 boyundaki ünlü CEO’nun bavulun içinde Japonya’dan gelen jetten Atatürk Havalimanı’ndaki jete aktarılıp, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a kaçırıldığı belirtildi.

Uluslararası firar olayıyla ilgili İstanbul’da yedi şüpheli belirlendi. Özel bir havayolu şirketinde görevli pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K., B.K.S., şirket yöneticisi O.K. ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K. ile İ.M.H. adlı yedi şüpheli gözaltına alındı. Emniyette sorguları süren şüpheliler için ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi.

Öte yandan ortaya çıkan ses kaydında Beyrut’a uçan jetin pilotunun, kalkış için kule görevlilerine “Destinasyon Beyrut” dediği belirtildi.

TMSF’den açıklama

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) açıklama yaparak, “Carlos Ghosn’u, İstanbul’dan Beyrut’a götüren özel jetin Rıza Zarrab’a ait ve TMSF’nin kayyumluğunda olduğu” iddiasını yalanladı. Açıklamada, “Çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Rıza Zarrab’a ait şirket ve varlıklar, TMSF kayyumluğunda yönetilmediği gibi haberde bahsedilen özel jetin TMSF ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır” denildi.

Kırmızı bültenle aranıyor

Lübnan Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Interpol tarafından, firari Carlos Ghosn hakkında, uluslararası yakalama kararı verilerek kırmızı bülten çıkarıldı. Lübnan ile Japonya arasında suçluların iadesi anlaşması bulunmuyor.

‘Firarı güvenlik şirketi yönetti’

Ghosn ailesine yakın iki kaynak, ünlü CEO’nun firar planını özel bir güvenlik şirketinin yönettiğini söyledi. Kaynaklardan biri Ghosn’un Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile gizlice görüştüğünü de iddia etti. Ama Lübnan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü bunu yalanladı. Öte yandan dün Japon polisi, Ghosn’un Tokyo’daki evine baskın düzenledi ve savcılar evde arama yaptı. CEO’nun, Japonya’nın başkenti Tokyo’dan Osaka’ya otomobille gittiği, buradan da İstanbul, Atatürk Havalimanı’na özel bir jetle götürüldüğü belirtiliyor. Şu anda Beyrut’ta eşiyle birlikte olduğu belirtilen Lübnan asıllı Carlos Ghosn’un 8 Ocak’ta basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi. Ama yakalama kararı nedeniyle toplantının gerçekleşmeyeceği konuşuluyor. CEO’nun firarı Japonya’da güvenlik skandalı olarak tarihe geçti. - DIŞ HABERLER SERVİSİ

Ghosn’un eşi: En güzel hediye

65 yaşındaki Carlos Ghosn’un Japonya’dan müzisyen kılığındaki birinin kontrbas kutusuna konularak Lübnan’a kaçırıldığı iddia edilmişti. Ancak Ghosn’un eşi Carole Ghosn, Reuters’e yaptığı açıklamada bunu yalanladı. Carole Ghosn, Noel’de eşiyle görüşmesinin yasaklanması üzerine kaçış planının uygulandığını belirterek firar için “Hayatımın en güzel hediyesi” dedi. Carole Ghosn, eşinin Lübnan, Fransa ve Brezilya pasaportlarına el konulmasına rağmen Japonya’daki sıkı güvenlik önlemlerini aşarak kaçmasıyla ilgili detay vermedi. -DIŞ HABERLER SERVİSİ