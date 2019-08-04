Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Kurban Bayramı ikramiye tarihleri!

Bayram ikramiye ödemeleri, ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakanlıktan yapılan açıklamalara göre emeklilerin bayram ikramiyeleri 8-9 Ağustos 2019 tarihlerinde banka hesaplarına yatırılacak.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na bağlı olan vatandaşlar 9 Ağustos, SSK emeklileri ise 8 Ağustos'ta ikramiyelerini bankalardan çekebilecek.