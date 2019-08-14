BayramÄ±n acÄ± bilanÃ§osu! 34 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti...

GeÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ mesai bitiminde baÅŸlayan tatil sÃ¼resince bugÃ¼n saat 23.30'aÂ kadar yurt genelinde meydana gelen 82Â kazada 34Â kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 335Â kiÅŸi de yaralandÄ±.Â

UYARILAR VE Ã–NLEMLER ACILARI AZALTTI

Ä°Ã§iÅŸleri Bakan SÃ¼leyman Soylu'nun bayramÄ±n son gÃ¼nÃ¼ dÃ¶nÃ¼ÅŸ trafiÄŸini kontrol etmek iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± denetimler sÄ±rasÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± gibi bu bayram, yapÄ±lan uyarÄ±lar ve alÄ±nan Ã¶nlemler sayesinde gerek kaza sayÄ±sÄ±, gerekse can kaybÄ± ve yaralÄ± konusundaki bilonÃ§oda geÃ§miÅŸ yÄ±llara oranla bÃ¼yÃ¼k oranda azalma olduÄŸu dikkati Ã§ekti.