BayramÄ±n acÄ± bilanÃ§osu! 34 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti...

14.08.2019 - 23:40| DHA
BayramÄ±n acÄ± bilançosu! 34 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti...
Kurban BayramÄ±'nÄ±n son gÃ¼nÃ¼ saat 17.00'den sonra 7 ilde meydana gelen kazalarda 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 42 kiÅŸi yaralandÄ±.Â
GeÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ mesai bitiminde baÅŸlayan tatil sÃ¼resince bugÃ¼n saat 23.30'aÂ kadar yurt genelinde meydana gelen 82Â kazada 34Â kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 335Â kiÅŸi de yaralandÄ±.Â
UYARILAR VE Ã–NLEMLER ACILARI AZALTTI
Ä°Ã§iÅŸleri Bakan SÃ¼leyman Soylu'nun bayramÄ±n son gÃ¼nÃ¼ dÃ¶nÃ¼ÅŸ trafiÄŸini kontrol etmek iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± denetimler sÄ±rasÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± gibi bu bayram, yapÄ±lan uyarÄ±lar ve alÄ±nan Ã¶nlemler sayesinde gerek kaza sayÄ±sÄ±, gerekse can kaybÄ± ve yaralÄ± konusundaki bilonÃ§oda geÃ§miÅŸ yÄ±llara oranla bÃ¼yÃ¼k oranda azalma olduÄŸu dikkati Ã§ekti.