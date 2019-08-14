BayramÄ±n acÄ± bilanÃ§osu! 34 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti...

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14.08.2019 - 23:40| DHA

BayramÄ±n acÄ± bilançosu! 34 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti...

Kurban BayramÄ±'nÄ±n son gÃ¼nÃ¼ saat 17.00'den sonra 7 ilde meydana gelen kazalarda 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 42 kiÅŸi yaralandÄ±.Â

BayramÄ±n acÄ± bilançosu! 34 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti...

GeÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ mesai bitiminde baÅŸlayan tatil sÃ¼resince bugÃ¼n saat 23.30'aÂ kadar yurt genelinde meydana gelen 82Â kazada 34Â kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 335Â kiÅŸi de yaralandÄ±.Â 

UYARILAR VE Ã–NLEMLER ACILARI AZALTTI

Ä°Ã§iÅŸleri Bakan SÃ¼leyman Soylu'nun bayramÄ±n son gÃ¼nÃ¼ dÃ¶nÃ¼ÅŸ trafiÄŸini kontrol etmek iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± denetimler sÄ±rasÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± gibi bu bayram, yapÄ±lan uyarÄ±lar ve alÄ±nan Ã¶nlemler sayesinde gerek kaza sayÄ±sÄ±, gerekse can kaybÄ± ve yaralÄ± konusundaki bilonÃ§oda geÃ§miÅŸ yÄ±llara oranla bÃ¼yÃ¼k oranda azalma olduÄŸu dikkati Ã§ekti.

Çekmeköyde kaza: aynÄ± aile'den 5 kiÅŸi yaralandÄ±Ä°stanbul Çekmeköy Åžile Yolu Ömerli KavÅŸaÄŸÄ±'nda bariyerlere çarpan kapalÄ± kasa panelvan ikisi çocuk beÅŸ kiÅŸi yaralandÄ±. ÇocuklarÄ±n durumlarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r olduÄŸu öÄŸrenildi.
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