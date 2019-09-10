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10.09.2019 - 16:14| İHA

Bayrampaşa'da büyük panik!

İstanbul Bayrampaşa’da elektrik kontağından çıkan yangın 7 katlı bir apartmanın çatısını sardı. Olay yerinde bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner konuyla ilgili bilgi aldı.

Bayrampaşa'da büyük panik!

Yangın, Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Ayancık Sokak’ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı binanın elektrik kontağından çıkan yangın çatıya sıçradı. Alevler kısa süre içerisinde çatıyı sardı. Binanın en üst katında bulunan dubleks dairede o sırada kimsenin olmaması olası bir can kaybını önledi. Bayrampaşa ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de olayın yaşandığı esnada bölgedeydi. Olay anını anlatan Başkan Aydıner, “Şahıslar alt kattaydılar. Yukarıda birdenbire elektrik kontağından bir yangın çıktı. Tabi büyüyünce anında itfaiyeye haber verdik. İtfaiye geldi. Şu anda Allah’a şükürler olsun, herhangi bir vukuat yok. Söndürüldü. Allah kimsenin başına vermesin. Biz de bilgi aldık” diye konuştu.

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