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08.12.2019 - 17:29 | | İHA

Bazanın içine saklandı ama... Samsun'da ilginç anlar!

Samsun:da 7 ayrı suçtan aranan şahıs jandarmanın takibi sonucu sakladığı bazanın içinde yakalandı.

Bazanın içine saklandı ama... Samsun'da ilginç anlar!

Edinilen bilgiye göre, Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve sivil jandarma ekipleri 7 ayrı suçtan arandığı iddia edilen A.K.'yi (45) takibe aldı. A.K.'nin İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'ndeki saklandığı evi tespit eden jandarma ekipleri, evde saklandığı bazanın içinde yakalayarak gözaltına aldı. Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen A.K. tutuklananarak cezaevine gönderildi.

Polis oradan ayrılmıyorSultangazi'de Mimar Sinan'ın eserlerinden Tarihi Güzelce Kemeri define avcılarının hedefi olmuş ve 5 metre derinliğinde çukurlar açılmıştı. Kazma ve küreklerle çukurları kapatan polis ekipleri, kemerin çevresinde saat başı devriye atıyor.
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