‘Before’ üçlemesi devam mı edecek?

1995 yılında “Before Sunrise” ile başlayan seri, 2004 yılında “Before Sunset” ile devam etmiş ve 2013 yılında “Before Midnight” ile macerasını noktalamıştı. Dokuz yıl arayla farklı şehirlerde, günün üç farklı zaman diliminde geçen bir hikâyeyi anlatan Richard Linklater, Ethan Hawke ve Julie Delpy’li seri için Hawke’a göre Michael Haneke imzalı “Amour” tarzında dördüncü bir film daha çekmeli.

Konuyla ilgili Ethan Hawke, “‘Before Midnight’ı bitirdikten sonra midemde daha önce hiç yaşamadığım bir şeyler hissettim. ‘Sunrise,’ ‘Sunset,’ ‘Midnight’ kendi ilginç yollarında giden hikâyelerdi. Bu, bir epilog film gibi başka bir iş olmayacağı anlamına gelmemeli. Hayatınızın ikinci yarısına odaklanan bir ‘After’ serisinin nasıl olabileceğini merak ediyorum” açıklamasıyla yaktığı ateşe, Richard Linklater da “Belki de Jesse and Celine’in, 80’li yaşlarına kadar gelmesini bekleyeceğiz ve birinin yaşlılıkta ötekini ötanazi ettiği ‘Amour’un komik bir versiyonunu yapacağız. Bunu göz ardı etmiyorum” sözleriyle destek verdi.