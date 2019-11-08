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08.11.2019 - 23:21 |

Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Açıklama geldi mi?

Şu sıralar Polis Akademisi'nin resmi sitesi yoğun şekilde ziyaretçi akınına uğruyor. Binlerce bekçi adayı mülakat sonuçlarını bekliyor. Bu nedenle aramalar sıklaşırken herkes aynı soruyu yöneltiyor: Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Açıklama geldi mi?

 

Bekçilik mülakat sonuçları hala açıklanmış değil. Görev aşkı ile yanıp tutuşan ve mülakattan olumlu bir sonuç bekleyen binlerde kişi sık sık Polis Akademisi'nin sitesini ziyaret ediyor. Peki, herhangi bir gelişme var mı?

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden geçilen bir duyuru yok. Mülakat sonuçlarının en geç 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

PUANLAMA NASIL YAPILACAK? 

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının %50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.

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