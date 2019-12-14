Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Atamalar hangi tarihte?

Yeni yılda bekçi olmak isteyenlerin katılım sağladığı Bekçilik sınavları geride kaldı. 2019 Yılı içerisinde bekçilik yazılı sınavı ve bekçilik sözlü sınavına katılan adaylardan başarılı olanlar mülakatlara girdi. Peki bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Bekçi adaylarının merakla araştırdığı o yanıt haberimizde...

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Bekçilik sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

BEKÇİ ATAMALARI NASIL OLACAK?

1. Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacaktır.

2. Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yapılanlardan, feragat edenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi (ilan tarihinden itibaren 15 iş günü) içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.

3. Ataması yapılan aday memurlar arasından feragat edenler ile kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine, her il ve ilçe kontenjanı için ayrı ayrı düzenlenen yedek listesinin başından başlanarak sırası ile yedek aday çağrılacaktır.