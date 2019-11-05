Gözler bu haftada! Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Hangi tarihte açıklanır?

Binlerce bekçi adayının heyecanı tavan yapmış durumda... Geçen ay mülakata giren binlerce kişi göreve başlama heyecanını bir an önce tatmak istiyor. Bu nedenle de mülakat sonuçlarına ilişkin beklentiler iyice artmış durumda... Peki, Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden geçilen bir duyuru yok. Mülakat sonuçlarının en geç 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAVI

Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

PUANLAMA NASIL YAPILACAK?

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.