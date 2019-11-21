21.11.2019 - 17:35 |
Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Polis Akademisi'nin resmi sitesi zaman zaman çöküyor
Bu yıl yaklaşık 8 bin bekçi alınacak. Mülakatların üzerinden 1 ayı aşkın süre geçerken hala sonuçlar açıklanmayınca Polis Akademisi'nin resmi sitesine ziyaretçi akını oluyor. Sitede zaman zaman aksaklık yaşanırken Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı?, sorusu sık sık yöneltiliyor.
Polis Akademisi'nin resmi sitesine şu sıralar yoğun bir ilgi var. Bekçi adayları mülakat sonuç tarihi her uzadıkça aramalarını da sıklaştırıyor. Hal böyle olunca resmi sitede problemler yaşanıyor. Peki bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı?
BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden geçilen bir duyuru yok. Mülakat sonuçlarının birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
PUANLAMA NASIL YAPILACAK?
Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının %50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.