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12.12.2019 - 10:49 |

Polis Akademisi açıklama yaptı mı? Bekçilik mülakat sonuçları bugün mü açıklanacak?

Bekçilik mülakat sonuçlarına olan beklenti hızla artıyor. Binlerce bekçi adayı sonuçların ilan edilmesiyle rahat bir nefes almak istiyor. Binlerce kişi günbegün "Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye soruyor.

Polis Akademisi açıklama yaptı mı? Bekçilik mülakat sonuçları bugün mü açıklanacak?

Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Binlerce bekçi adayı bu soruyu son zamanlarda sıklıkla soruyor. Polis Akademisi'nin sonuçları ilan etmemesi nedeniyle sosyal medyadan da konuya dair onlarca yorum yapılıyor. Peki, sonuçlara ilişkin bir gelişme var mı?

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden yapılan bir duyuru yok. Mülakat sonuçlarının birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

PUANLAMA NASIL YAPILACAK?

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının %50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.

BEKÇİLİK HAKKINDA

Çarşı ve mahalle bekçileri adayları ile 15 yıla kadar hizmeti olan bekçilerin 20, 15 yıldan fazla hizmeti olanların 30 gün yıllık izin hakkı vardır. Bu izin tayinlerindeki usule göre verilir.

Mesleki amirin mütalası alınarak vali ve kaymakamlarca verilecek mazeret izinleri bir yıl içinde 10 günden fazla olduğu takdirde yıllık izne mahsubedilir.

Emniyet Teşkilatı Kanununun 61 inci maddesine göre bekçi ve bekçi adaylarına haftada bir gün dinlenme izni verilir.

Çarşı ve mahalle bekçileri 60 yaşına kadar çalıştırılabilir.

Bucaklarda görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin bucak müdürü birinci, kaymakam ikinci derecede sicil amiridir.

İlçe merkez sınırları içerisinde görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin en büyük mesleki amiri birinci, kaymakam da ikinci derecede sicil amiridir.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin sicilleri ilçelerde ilgili dairelerince tutulur.

Bekçi teşkilatı mensuplarından üstün başarı gösteren bekçiler takdirname ile taltif edilirler.

Hayatını tahlikeye koyacak şekilde üstün başarı gösteren bekçilere, yılda en çok üç defa aylık ücretleri tutarı kadar ikramiye verilebilir.

Takdirname ve ikramiyeler, İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak Yönetmelikte gösterilen esaslara göre, mesleki amirin teklifi ve vali veya kaymakamın tasvibi ile verilir.

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