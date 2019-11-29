Bekçilik mülakat sonuçları için beklenti iyice arttı... Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Bekçilik mülakatlarının üzerinden uzun bir süre geçti. Sonuçlar hala açıklanmazken binlerce kişi bir an evvel sonuçların ilan edilmesini istiyor. Sosyal medyada İçişleri Bakanlığı'na yorum yağarken her bir adayın cevap aradığı soru "Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde...

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden yapılan bir duyuru yok. Mülakat sonuçlarının birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

PUANLAMA NASIL YAPILACAK?

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının %50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.