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22.07.2019 - 15:44

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 1. ve 2. Dönem Bekçilik yazılı sınav sonuçları

2019 yılının 1. ve 2. Dönem Bekçilik yazılı sınavları 13 Temmuz 2019 tarihinde uygulandı. Bekçi olmak isteyenler sınav sonrasında, 'sonuçlar açıklandı mı' arayışına geçti. Bekçi adaylarının merakla araştırdığı o detaylar haberimizde...

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 1. ve 2. Dönem Bekçilik yazılı sınav sonuçları

15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların sınav heyecanı sona ererken, sınav sonuçları heyecanı yaşanmaya başladı. Peki bekçilik yazılı sınav sonuçları açıklandı mı?

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan bekçilik yazılı sınavlarının sonuçları henüz açıklanmadı.

2019 yılının 1. ve 2. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları 7 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Adaylar bekçilik sınav sonuçlarını, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet siteleri üzerinden görebilecekler.

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