Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? Gözler yine Polis Akademisi'nde...

Bu yıl 8 bin bekçi alınacak. Mart ayında başlayan sürecin artık yavaş yavaş sonuna geliniyor. Bekçi adayları sabırsızlıkla mülakat sonuçlarını bekliyor. Her gün iletilen soru "Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde oluyor.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden geçilen bir duyuru yok. Mülakat sonuçlarının en geç 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

PUANLAMA NASIL YAPILACAK?

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının %50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.