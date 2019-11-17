17.11.2019 - 11:49 |
Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? Gözler yine Polis Akademisi'nde...
Bekçi adayları günlerdir bekçilik mülakat sonuçlarını bekliyor. Sonuçların açıklanmadığı her geçen gün beklentiler de tavan yapıyor. Her gün sık sık aratılan soru ise "Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde oluyor.
Bu yıl 8 bin bekçi alınacak. Mart ayında başlayan sürecin artık yavaş yavaş sonuna geliniyor. Bekçi adayları sabırsızlıkla mülakat sonuçlarını bekliyor. Her gün iletilen soru "Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde oluyor.
BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden geçilen bir duyuru yok. Mülakat sonuçlarının en geç 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
PUANLAMA NASIL YAPILACAK?
Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının %50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.
Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Geldiklerini görünce gidiyorTrabzon'da yaylada ev yapmak isteyen, ancak yapılaşma yasağına takılan Ömer Birinci (55), yıkım endişesi yaşamamak için yaptırdığı 20 metrekarelik ahşap evi kamyon kasasına monte etti. Yıkım olacağı durumlarda kamyon üzerindeki gecekondusuyla yayladan ayrılıp başka yaylalara yönelen Birinci'nin ilginç yöntemi, başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı 'Gülen Adam' filmindeki ev taşıma sahnesini akıllara getirdi.