Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Binlerce bekçi adayını şu sıralar heyecan sarmış durumda... Uzun süre önce mülakata giren adaylar sonuçların açıklanmasına kısa süre kala sabırsızlanırken her geçen gün "Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu sıklaşıyor.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden geçilen bir duyuru yok. Mülakat sonuçlarının en geç 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.