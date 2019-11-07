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07.11.2019 - 14:32 |

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Ekim ayında mülakata giren adaylar bu soruyu yöneltiyor. Uzun süredir bekleyişte olan binlerce kişinin gözü kulağı Polis Akademisi'nde... İşte konuya ilişkin bilgiler...

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

 

Binlerce bekçi adayını şu sıralar heyecan sarmış durumda... Uzun süre önce mülakata giren adaylar sonuçların açıklanmasına kısa süre kala sabırsızlanırken her geçen gün "Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu sıklaşıyor.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden geçilen bir duyuru yok. Mülakat sonuçlarının en geç 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Aracına kapan kurup farenin gelmesini bekliyor!Batman’da, aracına fare giren bir vatandaş, hayvanı yakalamak için aracının çeşitli yerlerine tuzak kurdu. 5 gündür aracını çalıştırmayan ve farenin tuzağa düşmesini uman talihsiz vatandaşın bekleyişi devam ediyor.
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