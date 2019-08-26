Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2019/2. Dönem)

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 14.00’da sınava katıldı. Sınav sonrasında tüm adaylar, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklancak arayışına girdi.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?(2019/2. Dönem)

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı sonuçları, 05 Eylül 2019 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr internet adreslerinden yayımlanacak.