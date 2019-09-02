Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıklandı mı?

Bekçilik 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu soru bekçi adaylarının sık sık sorduğu bir soru bugünlerde... Polis Akademisi'nin geçtiği tarihi unutanlar veya hiç bilmeyenler sonuç tarihini sürekli olarak araştırıyor. İşte tam tarih...

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuçları hakkında Polis Akademisi duyuru yapmıştı. Buna göre sonuçlar 5 Eylül Cuma günü açıklanacak. İtirazlar ise en geç 9 Eylül saat 17.00'ye kadar yapılacak.

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