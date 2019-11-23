Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sonuçları sorgulama

Bekçi adayları mülakat sonuçlarının açıklanmasını beklyior. Polis Akademisi resmi sitesinde yayınlanacak olan sonuçlar için artık heyecan dorukta. Peki, bekçilik mülakat sonuçları ne zaman ilan edilecek?

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden henüz bir duyuru yayınlanmadı. Mülakat sonuçlarının önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

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