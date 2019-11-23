23.11.2019 - 15:18 |
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sonuçları sorgulama
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Polis Akademisi resmi sitesinde erişime açılacak olan Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sonuçları nasıl sorgulanacak?
Bekçi adayları mülakat sonuçlarının açıklanmasını beklyior. Polis Akademisi resmi sitesinde yayınlanacak olan sonuçlar için artık heyecan dorukta. Peki, bekçilik mülakat sonuçları ne zaman ilan edilecek?
BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden henüz bir duyuru yayınlanmadı. Mülakat sonuçlarının önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.
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Kanseri yenen Muharrem öğretmen, 24 Kasım'a öğrencileriyle girecekTekirdağ'da kanseri yendikten sonra öğrencileri tarafından balonlarla süslenen okulunda konfetilerle karşılanan coğrafya öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne öğrencileriyle girmenin mutluluğunu yaşıyor.