10.10.2019 - 10:35 |
Bekçilik sözlü sınav sınav sonuçları açıklandı mı? Mülakat sonuçları için heyecan dorukta...
2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sözlü Sınavına Katılan adaylar, sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte bekçi olmak isteyen adayların bilmesi gerekenler...
Halkın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla alınan bekçilerin alım süreci devam ediyor. Önce yazılı sınava katılan bekçi adaylardan, başarılı puan alanlar, sözlü sınava katılmaya hak kazandılar. Bekçilik sözlü sınavına katılan adaylar, şimdi sözlü sınav sonuçlarını öğrenmek istiyor.
BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Bekçilik sözlü sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Bekçilik sözlü sınav sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destekİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na dev ekrana yazılan mesajla destek verdi.