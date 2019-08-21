Bekçilik yazılı sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sınav ne zaman? (2. Dönem)

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı giriş yerleri belirlendi. 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına, 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacaktır.

(Sınav, 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat:14.00 ‘te yapılan sınava katılma hakkını kazanmış adayları kapsamaktadır.)

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

24 Ağustos 2019 Cumartesi günü, saat: 14.00'de uygulanacak.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınav giriş belgelerini https://www.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr internet adreslerinden alabileceklerdir.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV BİLGİLERİ







- Sınavda çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.



- Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır,



- Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.



- Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.



- Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için nüfus müdürlüklerine başvuru yapan, nüfus cüzdanları nüfus müdürlüklerince alınan adaylar, nüfus müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı ve imzalı veya mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.



- Sınav soruları ve cevap anahtarları 26 Ağustos 2019 tarihinde http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.



- Sınav sonuç bilgileri 05 Eylül 2019 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.



SINAV KONULARI

Sınav konuları 2018-2019 eğitim öğretim yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşmaktadır.







SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ



- Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.





- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.



- Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69. maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.



SINAV İTİRAZLARI



- Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının https://www.pa.edu.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının https://www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır.



- İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilecektir.



- Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.



-Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve ekinde dekontu olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

- Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.