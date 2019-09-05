Belalı Tanık (The Hitman's Bodyguard) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Belalı Tanık filmi 2017 yılında vizyona girdi. Türkiye'de 5 hafta boyunca vizyonda kalırken 111.013 seyirci tarafından izlenen film gişeden 1.484.320,34 TL hasılat elde etti. Belalı Tanık filminin başrollerinde Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman, Salma Hayek, Elodie Yung, Richard E. Grant, Sam Hazeldine, Joaquim de Almeida, Kirsty Mitcheell, Mounir Margoum yer alıyor.

BELALI TANIK FİLMİ KONUSU

Dünyanın en başarılı güvenlik görevlisi olan Michael Bryce'nin yeni bir müşterisi vardır: Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanacak bir tetikçi! İkili kişiliklerindeki ve hayata bakış açılarındaki farklılıkları bir kenara koyup, zamanında ve sağ salim mahkemede olmak için güçlerini birleştirirler. Yönetmenliğini Patrick Hughes'un üstlendiği filmde senaryo Tom O'Connor'a emanet. Aksiyon komedisinin kadrosu ise Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek ve Gary Oldman gibi isimlerden oluşuyor.