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05.08.2019 - 12:09| İHA

"Beni kurtarın" çığlıkları da yetmedi!

Eskişehir’de, beraber yaşadığı adam tarafından sabah saatlerinde bıçaklanarak öldürülen kadının son çığlıkları 'beni kurtarın, öldürecek’ oldu. Cinayetin ardından intihara teşebbüs eden şahıs ise olay sonrası intihara teşebbüs edip kendisini de yaraladı.

"Beni kurtarın" çığlıkları da yetmedi!

Olay Şirintepe Mahallesi Seymen Sokak üzerinde bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ülviye İnci (52) ile imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı Taceddin Y. (42) arasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen sebepten tartışma çıktı. Başlayan tartışmanın kısa sürede büyümesi sonrasında olay kavgaya döndü. Darp edilen çaresiz kadın çığlıklar atarak 'beni kurtarın, öldürecek' diye bağırdı. Sesi duyan komşuları polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada kapıyı zorlayan komşular, kilitli olduğu için açamadı. Olay yerine gelen ekipler de kapıyı açamayınca çilingir çağrıldı. Çilingir yardımı ile açılan kapı sonrasında Ülviye İnci’nin aldığı bıçak darbeleri sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Beni kurtarın çığlıkları da yetmedi

Öte yandan cinayeti işleyen Taceddin Y. ise ardından intihara teşebbüs ederek vücudunun çeşitli yerlerinden kendisini yaraladı. Ağır yaralanan Taceddin Y., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

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"Beni kurtarın" çığlıkları da yetmedi!

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