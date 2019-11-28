Benim Adım Melek 10. bölüm izleyenleri ekrana kilitledi | Benim Adım Melek 11. bölüm fragmanı

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Benim Adım Melek 10. bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Yeni bölüm fragmanı da yayınlanan Benim Adım Melek'te neler oldu?

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek tedaviye başlıyor. Zümrüt ise Meryem'i ailenin içine katmak için yemek düzenler. Kerem hayallerine kavuşmak üzere. Sözleşmeyi imzalayacak mı merak konusu.

Kadriye'nin Defne ile ilgili söyledikleri ise konağı bir kez daha karıştırıyor. Ömer ve Defne'nin görüştüğünü öğrenen Seyit Ali'nin gözü bir şey görmüyor.

Melek, Cumali ile konuşmaya geliyor. Peki araları düzelecek mi?

BENİM ADIM MELEK 11. BÖLÜM FRAGMANI