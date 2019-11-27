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27.11.2019 - 23:05 |

Benim Adım Melek 10. son bölümde Melek'le Cumali arasında... 11. yeni bölüm fragmanı...

TRT 1'in kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Benim Adım Melek 10. yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümüne Melek'le Cumali arasındaki gerginlik damga vurdu ve ortalık karıştı. Peki Benim Adım Melek 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Benim Adım Melek 10. son bölümde Melek'le Cumali arasında... 11. yeni bölüm fragmanı...

BENİM ADIM MELEK 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek her fırsatta kendisiyle uğraşan Cumali’nin öfkesini dindirebilecek mi?

Küçük Seyitali’nin bulunmasıyla kavuşan Karadağ konağında yaşanan neşeye karşılık Şirhan’larda Melek ve Halil gerginliği had safhaya ulaşır.

Defne ulaşmaya çalıştıkça Ömer’in uzak durması ikili arasındaki ipleri iyice gerer.
Üst üste gelen zorlukları çocukları için göğüsleyen Melek, amansız hastalığının tedavisine başlar. Ancak elinde büyüdüğü Cumali’nin yaptıkları, damarlarına zerk edilen zehirden daha çok sarsar Melek’i.

Zümrüt Halil’in yuvasını her şeye rağmen kurmaya kararlıdır ve Meryem’i yemeğe çağırır. Ancak aynı akşam Şirhan konağının kapısını beklenmedik biri daha çalar...

BENİM ADIM MELEK 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Benim Adım Melek 11. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

Bartholomeos'un evine giren şüpheliler suçüstü yakalandıFener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren şüpheliler, Kartal Dragos'ta bir villada hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Polislere silah çeken şüphelilerden 1'i yaralanırken, toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.
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