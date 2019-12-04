Benim Adım Melek 11. bölüm fragmanı! Alpay, Melek ve Halil'in peşinde...

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Benim Adım Melek 11. bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde neler olacak merak konusu. İşte Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanları...

BENİM ADIM MELEK 11. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melek’in Şirhan konağını inleten acı feryadı en çok Halil’in ciğerini yakar. Kızının Şirhanlar’da olduğunu öğrenen Seyitali’nin Melek’e olan öfkesi katlanır. Ömer ve Defne, ailelerinin engellerine rağmen yan yana gelir. Onları yan yana gören Halil çıkacak yangının farkındadır. Karakolda yan yana gördüğü Melek ve Halil’i kafasına takan Alpay, onların peşlerine düşer. Melek olup biten için Halil’den özür dilerken Alpay aralarına bomba gibi düşer. Oğlunu evlendirip Melek’in hayatından uzak tutmayı kafasına koyan Cumali’yi ortak handa ziyaret eden kişi, sözleriyle iki aileyi tekrar yüz yüze getirir.

BENİM ADIM MELEK 11. BÖLÜM FRAGMANI - 3

BENİM ADIM MELEK 11. BÖLÜM FRAGMANI - 2

BENİM ADIM MELEK 11. BÖLÜM FRAGMANI