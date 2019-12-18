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18.12.2019 - 15:54 |

Benim Adım Melek 13. bölüm fragmanı | Melek taşınıyor...

Benim Adım Melek yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. 13. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan Benim Adım Melek'in yeni bölümünde Melek, çocukları ile birlikte ayrı eve taşınmak için baba evinden ayrılıyor. Peki, Seyit Ali ne yapacak? Halil, Melek'in hastalığını öğrenebilecek mi?

Benim Adım Melek 13. bölüm fragmanı | Melek taşınıyor...

TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin yeni bölümünde neler olacak merak konusu.

BENİM ADIM MELEK 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melek, ayrı eve taşınma konusundaki kararlılığını sürdürür. Halil, arkasından iş çeviren ailesine karşı önlemini alıp nişan oyununun önüne geçebilecek mi? Hafız’ın yorgun yüreği herkesi endişelendirmiş, tüm sevenleri gelecek iyi haber için dua etmektedir. Kendisi ve çocukları için temiz bir sayfa açmaya çalışan Melek huzura kavuşabilecek mi?

BENİM ADIM MELEK 13. BÖLÜM FRAGMANI - 2

BENİM ADIM MELEK 13. BÖLÜM FRAGMANI

Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
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