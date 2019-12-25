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25.12.2019 - 12:25 |

Benim Adım Melek 14. bölüm fragmanı | Alpay'ın yeni planı ne?

Benim Adım Melek yeni bölüm için heyecan dorukta. Bu akşam 14. bölümü ile ekrana gelecek olan Benim Adım Melek'te Hafız'ın ölümü herkesi üzüyor. Bıraktığı vasiyet ise iki aile için yeni bir dönemin başlangıcı olacak mı merak konusu. Alpay Kenan'ın gücü ile planlarına devam ediyor. Halil ise beklenmedik bir şekilde evlilik için adım atıyor. İşte Benim Adım Melek 14. bölüm fragmanları...

Benim Adım Melek 14. bölüm fragmanı | Alpay'ın yeni planı ne?

TRT 1'de çarşamba akşamları ekrana gelen Benim Adım Melek bu akşam yine izleyenlere duygusal dakikalar yaşatacak. Alpay'ın planları Melek'i nasıl etkileyecek merak konusu. Melek yeni bir hayata başlayabilecek mi? İşte Benim Adım Melek yeni bölümden ipuçları...

MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melek, pastanın mumlarını çocuklarıyla bir üfleyebilecek mi? Hafız’ın ölümü herkesi derinden sarsarken bıraktığı vasiyet iki ailenin yeniden gerilmesine sebep olacak mı? Yoksa söylenen son söz üzerine başka bir söz söylenmeyecek mi?

Alpay, arkasına Kenan’ın gücünü almış oyunlarına devam ederken, çocuklarının kararı Melek’i nasıl bir çıkmaza sokacak? Yeni hayallerle bir pastanede çalışmaya başlayan Melek, gerçeklerle yüzleştiğinde daha da mutsuz olacak.

MELEK 14. BÖLÜM FRAGMANI - 2

MELEK 14. BÖLÜM FRAGMANI

Yılbaşı için kuruyemiş alanlar dikkat! Uyardı: Önce tavada...Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı sofrası için hazırlıklar başladı. Bu yıl kuruyemiş fiyatlarının artmadığını belirten İstanbul Leblebi İmalatçıları ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Taşkın, vatandaşları merdiven altı kuruyemiş satıcılarına karşı uyardı.
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