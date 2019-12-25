Benim Adım Melek 14. bölüm fragmanı | Alpay'ın yeni planı ne?

TRT 1'de çarşamba akşamları ekrana gelen Benim Adım Melek bu akşam yine izleyenlere duygusal dakikalar yaşatacak. Alpay'ın planları Melek'i nasıl etkileyecek merak konusu. Melek yeni bir hayata başlayabilecek mi? İşte Benim Adım Melek yeni bölümden ipuçları...

MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melek, pastanın mumlarını çocuklarıyla bir üfleyebilecek mi? Hafız’ın ölümü herkesi derinden sarsarken bıraktığı vasiyet iki ailenin yeniden gerilmesine sebep olacak mı? Yoksa söylenen son söz üzerine başka bir söz söylenmeyecek mi?

Alpay, arkasına Kenan’ın gücünü almış oyunlarına devam ederken, çocuklarının kararı Melek’i nasıl bir çıkmaza sokacak? Yeni hayallerle bir pastanede çalışmaya başlayan Melek, gerçeklerle yüzleştiğinde daha da mutsuz olacak.

MELEK 14. BÖLÜM FRAGMANI - 2

MELEK 14. BÖLÜM FRAGMANI