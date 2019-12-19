Benim Adım Melek 14. bölüm fragmanı | Melek'in başına ne geliyor?

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Benim Adım Melek son bölümü ile dün akşam ekrana geldi. 13. bölümde Hafız'ın ölümü herkese büyük üzüntü yaşatıyor. Seyit Ali'nin dükkanı kapatması ise Melek'i yeni bir karar vermek zorunda bırakıyor. Melek evden ayrılıyor.

Benim Adım Melek 14. bölüm ise 25 Aralık Çarşamba akşamı TRT 1'de olacak.

Yeni bölümde Halil, Meryem'e evlilik için olumlu yanıt veriyor. Ömer'in annesi ise Nazlı'yı arayarak Ömer'le görüşmemesini söylüyor. Peki, Ömer ve Nazlı ayrılacak mı? Meryem'in eve ağlayarak ve yardım isteyerek girmesi ise herkesi meraklandırıyor. Melek'in başına ne geldi merak konusu. Hepsi yeni bölümde belli olacak.

BENİM ADIM MELEK 14. BÖLÜM FRAGMANI