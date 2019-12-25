Benim Adım Melek 14. son bölümde Melek, acı gerçekle yüzleşti.. 15. yeni bölüm fragmanı...

BENİM ADIM MELEK 14. BÖLÜMDE NELER OLDU

Melek, pastanın mumlarını çocuklarıyla bir üfleyebilecek mi? Hafız’ın ölümü herkesi derinden sarsarken bıraktığı vasiyet iki ailenin yeniden gerilmesine sebep olacak mı? Yoksa söylenen son söz üzerine başka bir söz söylenmeyecek mi? Alpay, arkasına Kenan’ın gücünü almış oyunlarına devam ederken, çocuklarının kararı Melek’i nasıl bir çıkmaza sokacak? Yeni hayallerle bir pastanede çalışmaya başlayan Melek, gerçeklerle yüzleştiğinde daha da mutsuz olacak.

BENİM ADIM MELEK 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI