Benim Adım Melek 2. bölüm fragmanı!

Salı akşamları yayınlanan Benim Adım Melek 2. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek.

BENİM ADIM MELEK 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yirmi senenin ardından neyle karşılaşacağını bilmeden baba ocağının kapısındadır… Seyitali, hasretliğini görünce yüreğine taş basıp yeminini tutabilecek mi? Kapısını sonsuza dek Melek’e kapatabilecek mi? Yoksa her şeyi göze alıp evladına sahip çıkacak mı? Ne olursa olsun Melek, gelişiyle bütün dengeleri bozmuştur. Artık Karadağlar ve Şirhanlar gömdük dedikleri cenazeleriyle yüzleşmek zorundadırlar. Peki ya Melek’in gidişiyle yarası kapanmayan Halil’i bu dönüş nasıl bir serüvene sürükleyecek?

Dizinin başrollerini; Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç gibi ünlü isimler paylaşıyor.

BENİM ADIM MELEK FRAGMAN