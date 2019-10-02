Benim Adım Melek 2. bölüm fragmanı! Melek dengeleri bozuyor...

TRT 1'in yeni dizisi Benim Adım Melek 2. bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Melek'in baba evine dönmesi ortalığı karıştırıyor. Konakta neler yaşanacak?

BENİM ADIM MELEK YEN BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melek’in geçmişte verdiği karar, adeta yüzüne bir tokat gibi çarparken, çocukları için ayakta durmak zorundadır…

Yirmi senenin ardından neyle karşılaşacağını bilmeden baba ocağının kapısındadır… Seyitali, hasretliğini görünce yüreğine taş basıp yeminini tutabilecek mi? Kapısını sonsuza dek Melek’e kapatabilecek mi? Yoksa her şeyi göze alıp evladına sahip çıkacak mı? Ne olursa olsun Melek, gelişiyle bütün dengeleri bozmuştur. Artık Karadağlar ve Şirhanlar gömdük dedikleri cenazeleriyle yüzleşmek zorundadırlar. Peki ya Melek’in gidişiyle yarası kapanmayan Halil’i bu dönüş nasıl bir serüvene sürükleyecek?

Dizinin başrollerini; Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç gibi ünlü isimler paylaşıyor.

BENİM ADIM MELEK 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI

BENİM ADIM MELEK 2. BÖLÜM FRAGMANI