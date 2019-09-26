MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBenim Adım Melek 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek konusu ve oyuncu kadrosu
26.09.2019 - 00:05 |

Benim Adım Melek 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek konusu ve oyuncu kadrosu

TRT 1'in yeni dizisi Benim Adım Melek, bu akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Başrollerini Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin paylaştığı dizi, ilk bölümden beğeni topladı ve gözler 2. yeni bölüme çevrildi. İşte Benim Adım Melek 2. yeni bölüm fragmanı ve dizinin konusu ile oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar...

Benim Adım Melek 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek konusu ve oyuncu kadrosu

BENİM ADIM MELEK DİZİSİ KONUSU

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek’in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan’ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek’in hayattaki en kıymetlileri: çocukları…

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne’nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem’in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

Benim Adım Melek dizisinin oyuncu kadrosunda Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç gibi ünlü isimler paylaşıyor.

BENİM ADIM MELEK 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Düştüğü su kanalında ters dönen araçta can pazarıSamsun'da bir araçla çarpışarak su kanalına yuvarlanan otomobilin sürücüsünü kurtarmak için ekipler seferber oldu. Adeta can pazarının yaşandığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Benim Adım Melek 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek konusu ve oyuncu kadrosu

Benim Adım Melek 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek konusu ve oyuncu kadrosu

Kuzgun 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuzgun 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Afili Aşk 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Afili Aşk 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Emekliliğine bir ay kalmıştı! Feci şekilde hayatını kaybetti

Emekliliğine bir ay kalmıştı! Feci şekilde hayatını kaybetti

Sıradaki Haber