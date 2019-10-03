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03.10.2019 - 13:25 |

Benim Adım Melek 3. bölüm fragmanı! Melek geri dönecek mi?

Benim Adım Melek 2. bölümü ile dün akşam izleyici karşısına çıktı. Yeni dizi Benim Adım Melek duygusal sahneleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Kerem'in, dayısını bıçaklaması Meryem'i de büyük tehlikeye atıyor. Yeni bölümde neler olacak? Benim Adım Melek 3. bölüm fragmanı...

Benim Adım Melek 3. bölüm fragmanı! Melek geri dönecek mi?

TRT 1'in yeni dizisi Benim Adım Melek 3. bölüm fragmanını yayınladı. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümünde yine heyecan dorukta. Babası, Melek'e karşı yumuşayacak mı? Halil'in bir kez daha kafası karışıyor.

Benim Adım Melek 3. bölümü ile 9 Ekim Çarşamba TRT 1'de.

BENİM ADIM MELEK 3. BÖLÜM FRAGMANI

Onları kaza ayırdı!Manisa’nın Salihli ilçesinde, eşi Fatma Özçayır (80) ile yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan Hasan Özçayır (83), olay yerinde hayatını kaybetti.
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