Benim Adım Melek 3. bölüm fragmanı! Melek geri dönecek mi?

TRT 1'in yeni dizisi Benim Adım Melek 3. bölüm fragmanını yayınladı. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümünde yine heyecan dorukta. Babası, Melek'e karşı yumuşayacak mı? Halil'in bir kez daha kafası karışıyor.

Benim Adım Melek 3. bölümü ile 9 Ekim Çarşamba TRT 1'de.

BENİM ADIM MELEK 3. BÖLÜM FRAGMANI