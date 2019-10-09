Benim Adım Melek 3. bölüm fragmanı! Yeni bölümde neler olacak?

TRT 1'in yeni dizisi Benim Adım Melek bu akşam 3. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde neler olacak merak konusu...

BENİM ADIM MELEK 3. BÖLÜM ÖZETİ

Mithat, kanını akıtan Kerem’in cezasını kesmeye kararlıdır. Kerem’i almaya gelen Alpay, karşılaştığı manzara karşısında deliye döner. Melek, babasının öfke dolu bakışlarıyla, Kerem’in yokluğu arasında sıkışıp kalır. Bir zamanların sıcak, sevgi dolu yuvası, şimdilerin soğuk sığınağından başka bir şey değildir. Mithat yapacağını yapar ve herkesin yüreğine yeni korkular salar. Kerem kayıplara karışır… Melek oğlunu düştüğü beladan kurtarmak için mücadele ederken, Alpay, Melek’in yaşadığı onca acıya rağmen yenileri ekler. Kerem’i bulmak için Melek’e uzanan yardım eli kimindir? Alpay’ın yeni hamlesi ne olacaktır?

BENİM ADIM MELEK 3. BÖLÜM FRAGMANI - 2

BENİM ADIM MELEK 3. BÖLÜM FRAGMANI