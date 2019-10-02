Benim Adım Melek 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek dizisi konusu ve oyuncuları
TRT 1'in kısa sürede büyük ilgi gören yeni dizisi Benim Adım Melek 2. yeni bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Yine oldukça duygusal bir bölümün yaşandığı dizinin 2. bölümüne Melek'in geçmişteki bir kararının sonuçları damga vurdu. Peki Benim Adım Melek 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte hem bu sorunun yanıtı hem de Benim Adım Melek dizisi konusu ve oyuncuları
BENİM ADIM MELEK 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Melek’in geçmişte verdiği karar, adeta yüzüne bir tokat gibi çarparken, çocukları için ayakta durmak zorundadır…
Yirmi senenin ardından neyle karşılaşacağını bilmeden baba ocağının kapısındadır… Seyitali, hasretliğini görünce yüreğine taş basıp yeminini tutabilecek mi? Kapısını sonsuza dek Melek’e kapatabilecek mi? Yoksa her şeyi göze alıp evladına sahip çıkacak mı? Ne olursa olsun Melek, gelişiyle bütün dengeleri bozmuştur. Artık Karadağlar ve Şirhanlar gömdük dedikleri cenazeleriyle yüzleşmek zorundadırlar. Peki ya Melek’in gidişiyle yarası kapanmayan Halil’i bu dönüş nasıl bir serüvene sürükleyecek?
BENİM ADIM MELEK OYUNCU KADROSU
Dizinin başrollerini; Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç gibi ünlü isimler paylaşıyor.
BENİM ADIM MELEK 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Benim Adım Melek 3. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...