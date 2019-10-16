Benim Adım Melek 4. bölümde Melek'in hastalığı ortaya çıkacak mı?

TRT 1'in yeni dizisi Benim Adım Melek izleyenlere duygusal dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Bu akşam 4. bölümü ile ekrana gelecek olan Benim Adım Melek'te sürpriz gelişmeler yaşanacak.

Melek, Mithat’ın Kerem’i babasına teslim etmesiyle baş etmeye çalışırken, Defne ve küçük Seyitali’nin de havaalanına gittiğini öğrenip yıkılır. Alpay’ın çocuklarıyla Almanya’ya dönmesi için önünde hiçbir engel yoktur.

Yaşanan olaylar, ne pahasına olursa olsun çocuklarından vazgeçmeyen Melek’i memleketinden, istenmediği aile ocağından Almanya’ya dönmeye mi itecek? Ömrünü Melek’i unutmak için tüketen Seyitali, Cumali’nin baskısıyla kızından tamamen vaz geçebilecek mi?

BENİM ADIM MELEK 4. BÖLÜM FRAGMANI - 2

BENİM ADIM MELEK 4. BÖLÜM FRAGMANI