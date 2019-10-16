16.10.2019 - 09:56 |
Benim Adım Melek 4. bölümde Melek'in hastalığı ortaya çıkacak mı?
Benim Adım Melek yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Benim Adım Melek'in yeni bölümünde Melek'in boşandığı ortaya çıkıyor. Peki, hastalığı öğrenilecek mi? İşte Benim Adım Melek 4. bölüm fragmanları...
TRT 1'in yeni dizisi Benim Adım Melek izleyenlere duygusal dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Bu akşam 4. bölümü ile ekrana gelecek olan Benim Adım Melek'te sürpriz gelişmeler yaşanacak.
Melek, Mithat’ın Kerem’i babasına teslim etmesiyle baş etmeye çalışırken, Defne ve küçük Seyitali’nin de havaalanına gittiğini öğrenip yıkılır. Alpay’ın çocuklarıyla Almanya’ya dönmesi için önünde hiçbir engel yoktur.
Yaşanan olaylar, ne pahasına olursa olsun çocuklarından vazgeçmeyen Melek’i memleketinden, istenmediği aile ocağından Almanya’ya dönmeye mi itecek? Ömrünü Melek’i unutmak için tüketen Seyitali, Cumali’nin baskısıyla kızından tamamen vaz geçebilecek mi?
BENİM ADIM MELEK 4. BÖLÜM FRAGMANI - 2
BENİM ADIM MELEK 4. BÖLÜM FRAGMANI
Kız arkadaşıyla zorla ilişkiye girdiğini öğrenince...Konya'da çay ocağında, Uğur A.'yı (38) başından, E.G.'yi de (17) sırtından tabancayla vurarak yaralayan Emre Samat (32), tutuklandı. Samat ifadesinde Uğur A.'yı kız arkadaşı B.Y. (27) ile zorla ilişkiye girip, parasını aldığı, E.G.'yi ise tabancayı beline koymaya çalıştığı sırada yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.Y. ile Oktay T.(36) ve Hüseyin Y.'ye (29) ise elektronik kelepçe takılarak, ev hapsi cezası verildi.