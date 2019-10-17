Benim Adım Melek 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Melek için zor günler...

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Benim Adım Melek son bölümü ile herkesi ekran başına kilitledi. Son bölümün ardından 5. yeni bölüm fragmanı da yayınlanan dizide neler olacak merak konusu.

Benim Adım Melek yeni bölümü ile 23 Ekim Çarşamba akşamı TRT 1'de olacak.

BENİM ADIM MELEK 5. BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alpay çocukları alıp gidecekken havalimanında Melek'in bayılması olayların seyrini değiştiriyor. Konağa geri dönen Melek ve çocuklar zor günler geçiriyor. Başak, Melek'in hasta olduğunu öğreniyor. Fakat bu durumdan kimlerin haberi olacak merak konusu. Melek hastalığını ailesine söyleyecek mi?

Öte yandan Alpay, çocukları almak ve borcunu kapatmak için bütün suçu Melek'in üzerine atıyor ve onda para koparmaya çalışıyor. Seyit Ali ile karşı karşıya gelen Alpay, boşanmanın Melek'in başının altından çıktığını söylemesi ise her şeyi daha da kötü bir hale sokacaktır.