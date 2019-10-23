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23.10.2019 - 22:54 |

Benim Adım Melek 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5. son bölümde Alpay, Melek'i...

TRT 1'in kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Benim Adım Melek 5. yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümüne Alpay'ın kurduğu planla Melek'i yeni bir başlangıca sürüklemesi damga vurdu. Peki Benim Adım Melek 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Benim Adım Melek 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5. son bölümde Alpay, Melek'i...

BENİM ADIM MELEK 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alpay, menfaati için her şeyi göze almıştır. Karadağ konağında 'Melek beni boşadı' cümlesi yankılanır. Melek perişan, Seyitali ise öfkelidir. Baba, kız seneler sonra ilk kez yüz yüzedir. Melek, bütün gerçekleri anlatmaya derman bulabileek mi? Yoksa yüreği soğumayan Seyitali'nin karşısında sessizliğini koruyacak mı? Nefise'nin hamlesi her şeyi değiştirirken, Mithat, geçmişin acısıyla son kararını verir. Pes etmeyen Alpay, kurduğu planla Melek'i yeni bir başlangıca sürükler. Hastalığı, çocukları, sırt çevirmiş ailesi derken Melek'in yüzü hayatın küçük sürprizleri sayesinde bir kez de olsa gülecek mi?

BENİM ADIM MELEK 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI 

Benim Adım Melek 6. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

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