Benim Adım Melek 8. bölüm fragmanı! Şok eden gelişme...

TRT 1'in yeni dizisi Benim Adım Melek 7. son bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin 8. bölüm fragmanı da yayınlandı.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kendini Melek'in önüne atan Kadriye yere düşüyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Benim Adım Melek'te Melek'i başta olmak üzere herkesi sarsarak bir haber geliyor. Kadriye bebeğini kaybediyor. Öte yandan Alpay, Seyit Ali'yi kaçırmaya devam ediyor. Alpay'ın planları ortaya çıkmaya başlıyor.

Benim Adım Melek yeni bölümü ile 13 Kasım Çarşamba TRT 1'de ekrana gelecek.

BENİM ADIM MELEK 8. BÖLÜM FRAGMANI