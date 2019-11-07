07.11.2019 - 10:15 |
Benim Adım Melek 8. bölüm fragmanı! Şok eden gelişme...
Benim Adım Melek son bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Yeni sezonda başlayan dizi yayınlandığı ilk bölümden itibaren dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Benim Adım Melek 8. yeni bölüm fragmanı da son bölümün ardından yayınlandı. İşte yeni bölümden ilk detaylar...
TRT 1'in yeni dizisi Benim Adım Melek 7. son bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin 8. bölüm fragmanı da yayınlandı.
BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kendini Melek'in önüne atan Kadriye yere düşüyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Benim Adım Melek'te Melek'i başta olmak üzere herkesi sarsarak bir haber geliyor. Kadriye bebeğini kaybediyor. Öte yandan Alpay, Seyit Ali'yi kaçırmaya devam ediyor. Alpay'ın planları ortaya çıkmaya başlıyor.
Benim Adım Melek yeni bölümü ile 13 Kasım Çarşamba TRT 1'de ekrana gelecek.
BENİM ADIM MELEK 8. BÖLÜM FRAGMANI
'İlk kez böyle bir şey oluyor' Bir anda topraktan çıkmaya başladı!Rize'de merkeze bağlı Bozkale köyünde yeraltından çıkan buhar, görenleri endişelendirdi. Köye gelen maskeli ve özel kıyafetli ekipler, alanda ölçüm yaptı, aldıkları toprak ve buhar numunesini incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. İlk tespitlere göre tehlike sınırı altındaki amonyak olduğu belirtilen buharla ilgili kesin sonuç bekleniyor.