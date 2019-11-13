Benim Adım Melek 8. bölümde korkunç olay!

TRT 1'in yeni dizisi Benim Adım Melek çarşamba akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Melek, Seyitali'nin gidişi ile çaresizliğe düşüyor. Alpay, Seyitali'yi geri getirecek mi merak konusu. Kadriye'nin başına gelenler ise Melek'i çok daha büyük bir olayın içine sokacak.

Benim Adım Melek bu akşam TRT 1'de...

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alpay, Almanya’ya gidemediği gibi küçük Seyitali’yle Antep’te kalakalmıştır. Funda, paraları alıp ortalıktan kaybolur. Alpay, içinde bulunduğu çaresizlikle küçük Seyitali’yi annesine teslim edecek mi?

Seyitali, yüreği soğumasa da Melek’e ve ailesine sahip çıkar. Karadağ konağında Kadriye’nin düşmesi paniğe sebep olur. Tüm acılar bir anda Karadağların üstüne çökmüştür. Kerem, delikanlılığın verdiği fevrilikle iyilik yapayım derken göz mü çıkaracak? Halil’den gelen haber Seyitali’nin yüzünü güldürür. Melek, heyecanla giderken fark etmediği şey ne olacak?

BENİM ADIM MELEK 8. BÖLÜM FRAGMANI - 2

BENİM ADIM MELEK 8. BÖLÜM FRAGMANI