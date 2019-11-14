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14.11.2019 - 09:50 |

Benim Adım Melek 9. bölüm fragmanı! Melek'in hastalığı ortaya çıkıyor

Benim Adım Melek son bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Çarşamba akşamlarının heyecanla takip edilen dizisinin son bölümünde Alpay'ın Gaziantep'ten gitmediğini öğrenen Melek başka bir şokla karşı karşıya kalıyor. Benim Adım Melek 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Benim Adım Melek 9. bölüm fragmanı! Melek'in hastalığı ortaya çıkıyor

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Benim Adım Melek 8. bölümü ile ekrana geldi. Son bölümün hemen ardından 9. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler olacak?

20 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan Benim Adım Melek son bölümde Melek Seyitali'yi bulmak için Alpay'ın kaldığı otele gidiyo. Fakat hiç beklemediği bir anda Funda ile karşılaşıyor.

BENİM ADIM MELEK 9. BÖLÜM FRAGMANI

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