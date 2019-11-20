MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriBenim Adım Melek 9. son bölümde Mithat'ı şok eden telefon! 10. yeni bölüm fragmanı...
20.11.2019 - 22:53 |

Benim Adım Melek 9. son bölümde Mithat'ı şok eden telefon! 10. yeni bölüm fragmanı...

TRT 1'in kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Benim Adım Melek 9. yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümüne Mithat'a gelen şok telefon damga vurdu ve ortalık karıştı. Peki Benim Adım Melek 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Benim Adım Melek 9. son bölümde Mithat'ı şok eden telefon! 10. yeni bölüm fragmanı...

BENİM ADIM MELEK 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek’in oğluna kavuşması için geri sayım başlamıştır. Polisler Alpay’ın kaldığı odaya ilerlerken Alpay tehlikenin farkında değildir. Melek’in acı dolu gözlerinde şimşekler çakarken Karadağ konağında Ömer’in sözleri şaşkınlık yaratır. Yaşananlar Mithat’ın yangınının sönmesine yetmemiştir, küçük Seyitali’nin kaybolmasını fırsat bilip Melek’in karşısına dikilir. Kardeşinin sözleri karşısında Melek’in kolu kanadı kırılır. Mithat, derin bir oh çekerken gelen telefonla şok olur.

BENİM ADIM MELEK 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Benim Adım Melek 10. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

 

 

Restoran çalışanı dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralıNiğde’de bir restoranda çalışan şahıs mutfaktan aldığı bıçakla 1 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kurşun 5. son bölümde Orhan'dan sürpriz karar! Kurşun 6. yeni bölüm fragmanı...

Kurşun 5. son bölümde Orhan'dan sürpriz karar! Kurşun 6. yeni bölüm fragmanı...

MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte 51. son bölümde eleme potası...

MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte 51. son bölümde eleme potası...

Kuruluş Osman 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 1. bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 1. bölümde neler oldu?

Restoranda dehşet! Mutfaktan aldığı bıçakla önüne gelene...

Restoranda dehşet! Mutfaktan aldığı bıçakla önüne gelene...

Sıradaki Haber