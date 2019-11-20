20.11.2019 - 22:53 |
Benim Adım Melek 9. son bölümde Mithat'ı şok eden telefon! 10. yeni bölüm fragmanı...
TRT 1'in kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Benim Adım Melek 9. yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümüne Mithat'a gelen şok telefon damga vurdu ve ortalık karıştı. Peki Benim Adım Melek 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
BENİM ADIM MELEK 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Melek’in oğluna kavuşması için geri sayım başlamıştır. Polisler Alpay’ın kaldığı odaya ilerlerken Alpay tehlikenin farkında değildir. Melek’in acı dolu gözlerinde şimşekler çakarken Karadağ konağında Ömer’in sözleri şaşkınlık yaratır. Yaşananlar Mithat’ın yangınının sönmesine yetmemiştir, küçük Seyitali’nin kaybolmasını fırsat bilip Melek’in karşısına dikilir. Kardeşinin sözleri karşısında Melek’in kolu kanadı kırılır. Mithat, derin bir oh çekerken gelen telefonla şok olur.
BENİM ADIM MELEK 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Benim Adım Melek 10. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...