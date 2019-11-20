Benim Adım Melek 9. son bölümde Mithat'ı şok eden telefon! 10. yeni bölüm fragmanı...

BENİM ADIM MELEK 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek’in oğluna kavuşması için geri sayım başlamıştır. Polisler Alpay’ın kaldığı odaya ilerlerken Alpay tehlikenin farkında değildir. Melek’in acı dolu gözlerinde şimşekler çakarken Karadağ konağında Ömer’in sözleri şaşkınlık yaratır. Yaşananlar Mithat’ın yangınının sönmesine yetmemiştir, küçük Seyitali’nin kaybolmasını fırsat bilip Melek’in karşısına dikilir. Kardeşinin sözleri karşısında Melek’in kolu kanadı kırılır. Mithat, derin bir oh çekerken gelen telefonla şok olur.

BENİM ADIM MELEK 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Benim Adım Melek 10. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...